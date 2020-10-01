Лейла Абдуллаева: «Имеются многочисленные факты использования Арменией террористических группировок»»

«В последние дни мы наблюдаем, что в некоторых зарубежных СМИ проводится полная лжи и клеветы кампания о якобы переброске в Азербайджан боевиков из Сирии. Нет никаких сомнений в том, что за этими не основывающимися ни на каких фактах утверждениями, распространяющимися в виде интервью с фиктивными лицами, стоит Армения».

Как сообщает АПА, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что целью этой очернительной кампании является компенсация негативного международного общественного мнения, вызванного осуществляемого Арменией размещением представителей террористических организаций из стран Ближнего Востока на оккупированных территориях Азербайджана.

«Имеются многочисленные факты использования Арменией террористических группировок и наемников в военных операциях во время оккупации нагорно-карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана. В настоящее время руководство Армении, продолжая эту политику, в рамках нового акта агрессии широко использует против Азербайджана экстремистские элементы. Так, план создания «добровольческих отрядов», которые будут использоваться Арменией в военных целях, направлен именно на использование «услуг» террористов, которые в течение многих лет перебрасывались из Ближнего Востока в Армению.

В отличие от Армении, которая долгие годы переживает тяжелый демографический кризис, в результате чего не в состоянии укомплектовать свои вооруженные силы, вооруженные силы Азербайджана полностью укомплектованы, и они настолько профессиональны и сильны, что для достижения поставленной цели не нуждаются во внешних силах, особенно в нерегулярных группировках.

Эти лишенные простой логики выдуманные претензии также невесомы с военно-технической точки зрения. Различные источники утверждают, что в Азербайджан якобы были переброшены несколько сотен наемников. В этом случае возникает такой вопрос: что могут изменить малочисленные нерегулярные группировки в балансе сил в контексте возможного столкновения двух регулярных армий? Конечно, распространяющие эту дезинформацию не в состоянии ответить на этот вопрос.

Мы решительно опровергаем эти грязные претензии против Азербайджана и подчеркиваем, что азербайджанская армия не нуждается в каких-либо внешних силах для обеспечения территориальной целостности в рамках своих признанных на международном уровне границ», — отметила представитель МИД.