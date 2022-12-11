Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возможно, в последний раз будет участвовать в выборах главы государства в 2023 году, пишет Le Figaro.

Эрдоган сообщил, что после этого передаст «этот священный флаг нашей молодежи».

«Мы начнем строительство турецкого века с помощью поддержки, которую в 2023 году мы в последний раз попросим у народа от нашего имени», — сказал турецкий президент во время выступления в Самсуне.

Президентские выборы в Турции пройдут 18 июня следующего года. Эрдоган занимал должность премьер-министра Турции с 2003 по 2014 год, а в 2014 году избрался на пост президента. В 2018 году он был избран президентом на досрочных выборах.(gazeta.ru)