Рейтинг доверия президенту Франции Эмманюэлю Макрону составляет всего 11 процентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Verian Group, который опубликовала ежедневная газета Le Figaro.

11% доверия французскому президенту – самый низкий показатель, который когда-либо фиксировала эта компания.

Отмечается, что Эммануэль Макрон, согласно опросу, является наименее популярным президентом Франции за последние 50 лет.

Предыдущим рекордсменом был непосредственный предшественник Макрона и его бывший начальник Франсуа Олланд, который в конце 2016 года, незадолго до объявления о том, что он не будет баллотироваться на второй президентский срок, достиг 11 процентов.

По оценке Verian, Макрон и Олланд теперь делят между собой звание наименее популярного президента Франции с начала 1970-х годов, когда эта социологическая компания и ее предшественники начали проводить ежемесячный опрос для Le Figaro.