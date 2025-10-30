Рейтинг доверия президенту Франции Эмманюэлю Макрону составляет всего 11 процентов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Verian Group, который опубликовала ежедневная газета Le Figaro.
11% доверия французскому президенту – самый низкий показатель, который когда-либо фиксировала эта компания.
Отмечается, что Эммануэль Макрон, согласно опросу, является наименее популярным президентом Франции за последние 50 лет.
Предыдущим рекордсменом был непосредственный предшественник Макрона и его бывший начальник Франсуа Олланд, который в конце 2016 года, незадолго до объявления о том, что он не будет баллотироваться на второй президентский срок, достиг 11 процентов.
По оценке Verian, Макрон и Олланд теперь делят между собой звание наименее популярного президента Франции с начала 1970-х годов, когда эта социологическая компания и ее предшественники начали проводить ежемесячный опрос для Le Figaro.