Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.

«Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации»: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования». К слову, все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», — сказал Лавров.

«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», — добавил министр.

Москва считает, что саммит Россия — США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает, подчеркнул глава МИД РФ. «При этом удовлетворены тем, что, высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга. Главным итогом можно считать пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами, которая, как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга», — указал Лавров.