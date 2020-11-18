Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ситуацию в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ координацию усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во встрече участвовали Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.

«В ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября. Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран», — сообщили в МИД РФ.