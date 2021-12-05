Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен поспорили на повышенных тонах из-за ситуации на Украине. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, словесная пикировка произошла в Стокгольме 1 декабря на торжественном обеде перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе мероприятия Лавров взял слово и сказал, что события 2014 года на Украине были государственным переворотом. Помимо этого он заявил, что НАТО и Евросоюз намеренно подавляют инакомыслие и пытаются запугать Россию.

В ответ на это глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что силы, якобы лояльные Виктору Януковичу, были причастны к расстрелу мирных протестующих в Киеве в 2014 году, а также подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом.