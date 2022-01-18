Американский журнал Forbes включил белорусскую писательницу Светлану Алексиевич в топ-50 самых успешных женщин старше 50 лет в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

В редакции напомнили, что в 2015 году Алексиевич стала первой белоруской, получившей Нобелевскую премию по литературе. «Ее работы о советской и постсоветской жизни получили высокую оценку за то, что они сосредоточены на личности и глубинной человечности людей, оказавшихся в кризисе», — отмечают авторы рейтинга.

Составители списка также обратили внимание на то, что в 2020 году Алексиевич присоединилась к совету, выступающему за мирную передачу власти на президентских выборах в Беларуси. «Она была его единственной участницей, которую не арестовали за участие, и осенью 2020 года уехала из Беларуси в Германию», — уточнили в Forbes.

Также в список вошли соучредитель и главный медицинский директор BioNTech Озлем Тюреджи (Германия), лауреат Нобелевской премии по химии Эмманюэль Шарпантье (Франция), актриса Джуди Денч (Великобритания), директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (Болгария), председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и дизайнер Донателла Версаче (Италия).