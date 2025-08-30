В Анкаре прошел этап юниорского Гран-при по фигурному катанию ISU, где Азербайджан представляла 15-летняя Арина Калугина.

Как передает İdman.biz, юная спортсменка показала уверенное катание и заняла девятое место с суммой 157,65 балла.

В короткой программе Калугина получила 54,18 балла и расположилась на 11-й позиции. В произвольной программе она выступила ярче, заняв 10-е место с результатом 103,47 балла.

Победительницей турнира стала японка Маюко Ока, набравшая 199,17 балла. Серебро завоевала представительница Южной Кореи Ким Ючэ (196,10), а бронза досталась американке Софи Жолин фон Фельтен (186,92).

Результат Калугиной в топ-10 подтверждает ее потенциал и открывает перспективы для участия в финале серии JGP.