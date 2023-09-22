Министерство юстиции Латвии внесет в парламент законопроект о запрете пребывания транспортных средств, зарегистрированных в России и Беларуси, на территории страны. Нарушение требований может повлечь за собой конфискацию автомобиля, если транспортное средство находится в стране дольше трех месяцев, говорится в сообщении ведомства.

Любой владелец автомобиля с регистрационными номерами России и Беларуси, находясь в Латвии, должен будет перерегистрировать его. Невыполнение этого требования будет считаться нарушением правил дорожного движения. На перерегистрацию или выезд из страны дается три месяца, иначе могут быть применены санкции, включая конфискацию транспортного средства.

«Пересечение границы Европейского Союза с транспортным средством, зарегистрированным в России, а следовательно и пребывание в Латвии, является нарушением санкций. Если транспортные средства с российскими и белорусскими номерами не будут перерегистрированы в срок, возможна их конфискация в пользу Украины», — пояснила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Минюст связывает инициативу с разъяснениями Европейской Комиссии, которые указывают, что санкции, введенные в прошлом году Евросоюзом в отношении России, также применяются к личным транспортным средствам граждан Российской Федерации и поэтому граждане со своими транспортными средствами не имеют права находиться на территории ЕС. «Граждан России и Беларуси, чьи страны ведут незаконную и кровавую войну в Украине и которые тем не менее хотят перемещаться на территорию Латвии, я призываю делать это уже с латвийскими номерами, пешком или с использованием общественного транспорта, с соблюдением законов и правил дорожного движения», — добавила Либиня-Эгнере.

Аналогичные меры ввели 21 сентября в Эстонии. МВД страны заявило, что автомобили, которые уже находятся в стране, в течение шести месяцев должны пройти регистрацию или вывезены из страны. (moscowtimes.ru)