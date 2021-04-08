Лапорта пока не связывался с Месси по поводу нового контракта

Пока неизвестно, за какой клуб будет выступать нападающий «Барселоны» Лионель Месси в следующем сезоне.

Вчера исполнился месяц с момента вступления Жоана Лапорты в должность президента «Барсы», однако менеджер пока не контактировал с Месси и его окружением по поводу подписания нового контракта.

Marca со ссылкой на источники в каталонском клубе пишет, что руководство «Барселоны» работает над подготовкой предложения аргентинцу. Лапорта не хочет торопиться и предлагать форварду те условия, которые не сможет выполнить в будущем.

Президент «Барсы» знает, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не отказались от мысли о приглашении Месси. Как уже сообщалось, английский клуб готов предложить 33-летнему футболисту контракт, если он сообщит, что не хочет оставаться в «Барсе». Парижане также не отказываются от варианта с приглашением Месси, но сейчас приоритетная задача – подписание новых контрактов с Килианом Мбаппе и Неймаром.

Месси сохраняет спокойствие на фоне сложившейся ситуации. Он сконцентрирован на предстоящих матчах и хочет выиграть с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании. (sports.ru)