Известная певица Лайма Вайкуле, которая осуждает войну и поддерживает Украину, навсегда отреклась от России. Она отметила, что люди, которые верят Путину, превратились в «зомби». А тех, кто не интересуется политикой, певица назвала «идиотами».

«Мне один человек сказал, когда я ему говорила: «Ой, я ребенок советского времени, я в политике ничего не понимаю, никогда не участвовала нигде». Он сказал: «Знаешь, откуда пошло слово «идиот»? Из Греции. Там называли так людей, которые не интересовались политикой». Поэтому я говорю — я была полным идиотом. Знайте, что все, кто не интересуются политикой, они идиоты», — отметила Вайкуле в интервью «Настоящему времени».

Также певица высказалась о своем отношении к россиянам. По словам Вайкуле, с теми, кто до сих пор слушает кремлевскую пропаганду и верит Путину, не о чем даже говорить.

«Они же как зомби! Смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что если бы они не напали, то напала бы Украина. Как такую глупость можно слушать и верить этой глупости?» — возмутилась артистка.

Помимо этого, Вайкуле четко заявила, что никогда не поедет в РФ. Для себя она уже решила, что не хочет появляться на территории страны-агрессора, пока там все не изменится.

«Сегодня хочу сказать, что никогда. Как говорится: «никогда не говори никогда». Должно сильно все измениться, должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Вот в это хочется верить. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда», — резюмировала певица. (unian.net)