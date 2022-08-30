В Олимпийском спортивном комплексе «Гах» завершился летний джазовый лагерь для молодых джазовых исполнителей, организованный Бакинским джазовым фестивалем и Министерством молодежи и спорта Азербайджана, сообщает #.

Целью лагеря было привлечение молодежи к джазу, приобретение навыков совместной командной работы в коллективе, повышение спортивного уровня.

В программу летнего джаз-лагеря входили ежедневные уроки джаза от профессиональных музыкантов, спортивные и интеллектуальные игры, просмотры фильмов на джазовую тематику, круглые столы, экскурсии и поход в горы.

Заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов, представитель старшего поколения азербайджанского джаза, известный джазовый пианист и преподаватель Ровшан Рзаев, джаз-вокалистка и куратор конкурса молодых исполнителей Эльнара Гасанли провели теоретические и практические занятия для исполнителей на духовых, клавишных инструментах и вокалистов.

Для молодежи был организован мастер-класс с художницей Людмилой Рзаевой.

Семинары, диспуты, музыкальные баттлы, игра «Найди музыкальное произведение» и ночные джазовые вечеринки прошли на ура.

Следует отметить, что для участия в «Summer JazzCamp» молодые люди прошли отборочный тур и по решению оргкомитета Бакинского джазового фестиваля из 79 музыкантов был отобран 41. Среди участников были музыканты, которые только начали играть, выпускники Музыкальной академии и Национальной консерватории, участники и победители конкурса «I am Jazzman», организованного ранее в рамках Бакинского джазового фестиваля в других городах.

В последний день лагеря «Summer Jazz Camp» для жителей Гахского района в центральном парке города на открытой площадке был организован концерт, который был очень тепло принят слушателями.

Идея «Summer Jazz Camp» была выдвинута директором Бакинского джазового фестиваля, главным редактором журнала JazzD и членом Европейской ассоциации джаза Лейлой Эфендиевой, которая возглавила проект.