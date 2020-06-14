Ла Лига подаст в суд на выбежавшего на поле фаната

Ла Лига намерена привлечь к ответственности болельщика, который выбежал на поле во время матча чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной» (0:4), сообщает журналист Reuters Ричард Мартин.

«Ла Лига сообщает, что подаст в суд на человека, который выбежал на поле во время матча «Мальорка» – «Барса», чтобы попытаться сфотографироваться с Месси.

Они говорят, что его поведение представляет собой преступное деяние, которое также подвергает опасности здоровье людей и целостность соревнований», – написал журналист.

На 53-й минуте на поле выбежал болельщик в майке сборной Аргентины с фамилией и игровым номером форварда Лионеля Месси на спине.

Матч был остановлен по решению главного арбитра Карлоса дель Серро Гранде, охранники вывели фаната за пределы поля.

Примечательно, что встречи чемпионата Испании проходят без зрителей в связи с пандемией коронавируса. (sports.ru)