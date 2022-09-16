Представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба (ПС) кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали о проведении встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи», — говорится в сообщении.

По версии погранведомства, таджикская сторона, однако, «продолжает обстрел кыргызских позиций». Бишкек требует «прекратить огонь и провести переговоры». «Однако ни в 08:30, ни в 10:00 таджикская сторона не выполнила договоренностей», — говорится в сообщении.

По версии Бишкека, утром в пятницу со стороны Таджикистана начался обстрел кыргызских пограничных отрядов семи районов и заставы «Самаркандек».(ТАСС)