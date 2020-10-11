Кыргызский журналист: «Ситуация очень неустойчива из-за низкого профессионализма правительства, президента, депутатов»

Происходящее в последние дни в Кыргызстане не может не волновать жителей других государств, особенно на постсоветском пространстве. Главный вопрос — чем именно был вызван нынешний политический кризис в этой республике Средней Азии? И можно ли назвать это очередной попыткой революции, переворота. Там есть сразу несколько сил, претендующих на власть в стране. Однако и действующий президент Сооронбай Жээнбеков все еще не ушел, несмотря на призывы восставших сил.

Хотя премьер-министром после признанных недействительными итогов парламентских выборов уже стал вчерашний политзек Садыр Жапаров. Освобожденный из тюрьмы одновременно с ним экс-президент Алмазбек Атамбаев вновь арестован.

Не очень понятно, есть ли сейчас у кого-то полный контроль над страной, и кому подчиняются военные.

Сейчас в СМИ высказывается еще такая версия — мол, все эти революции в Кыргызстане с начала нулевых в реальности представляют собой борьбу элит, кланов за контроль над местным участком наркотрафика, который пролегает по линии Афганистан-Таджикистан-Кыргызстан-Казахстан-РФ. Насколько серьезно такое объяснение? Или причины происходящего совершенно в другом?

Происходящие события согласился прокомментировать # известный кыргызский журналист, основатель и директор телерадиокомпании «Алмаз» Рустам Кошмуратов:

— Сразу скажу, объяснение насчет наркотрафика притянуто за уши – возможно, он и есть, но не определяет все.

Идет борьба кланов — это правда. Линия между северными и южными.

Причина же происходящего в коррупции и низком уровне экономики. Недавний карантин, когда были закрыты все предприятия и торговые заведения, отбросил уровень жизни населения резко назад. Примерно 100 000 мигрантов вернулись из России из-за отсутствия там работы. 500 млн долларов было получено в виде грантов и кредитов от международных организаций.

Во время карантина люди сами покупали лекарства, приборы, находили врачей. Минздрав КР рапортовал о готовности к эпидемии, но ничего не было сделано. С трудом, с привлечением российских врачей, волонтеров, пенсионеров, оставшихся советских докторов, осилили болезнь.

Полного контроля над страной ни у кого нет. Авторитет Жапарова в Бишкеке и у северных кланов низок. Хотя он сам из северной части КР.

Неясно как будут развиваться события завтра.

Ситуация очень неустойчива из-за низкого профессионализма правительства, президента, депутатов парламента. Страна существует на займы, постоянно дефицит бюджета, раздутый бюрократический аппарат. Трайбализм, кумовство, много людей хотят эмигрировать.

Я был на центральной площади в момент начала конфликта и могу попытаться описать мое понимание цепочки событий:

В тот день оппозиционеров Курсана Асанова и Омурбека Суваналиева вывели из МВД и ГКНБ. Это сделал личный состав ведомств, как я понимаю. Теперь органами снова руководят замы, назначенные при Жээнбекове. 4 партии и Атамбаев были на площади, их митинги слились в один, звучали речи политиков. Атамбаев просил прощения и говорил, что лучше бы отсидел 2 года до президентства, а не после — лучше начал понимать все. В это время Жээнбеков объявил о введении ЧП, через некоторое время — примерно в 17:15 на площадь по улице Раззакова пришли сторонники Садыра Жапарова, их было несколько сотен, они кричали «Садыр-Садыр!». Люди на площади начали кричать: «Кыргызстан-Кыргызстан!». Садыровские продолжили скандировать имя. Тогда микрофон взял экс-кандидат в депутаты, молодой прогрессивный бизнесмен Тилек Токтогазиев и начал петь гимн Кыргызстана. Садыровские продолжили скандировать имя.

В этот момент — примерно после первого куплета — некие организаторы садыровцев в желтых жилетках начали выводить свою толпу назад, я подумал в этот момент, что они уходят. Но это был маневр — через минуту со спины в выступающих на трибуне, в нас полетели бутылки, комки земли и даже камни. В меня сначала попал комок земли и пока я этому удивлялся, через секунду в челюсть прилетел хороший такой кусок гранита — размером с кулачок.

Но основной мишенью, конечно, была трибуна, откуда политиков спешно уводила охрана (и правильно сделала). Пока я уходил в сторону Киевской, в районе Орозбекова-Чуй прозвучали выстрелы — это, судя по звукам, было не огнестрельное, а травматическое оружие. Вероятно, это и был момент выстрелов в машину Атамбаева.

Хорошая новость — я на 99% уверен, что огнестрельного оружия на площади не было. А были несчастные, замученные, обманутые, необразованные люди, которые орали «Садыр-Садыр!» даже в тот момент, когда мы все пели гимн. И камни в нас полетели тоже во время гимна. Это очень символично, думаю.

Сопоставляя факты, я полагаю, что мы имеем попытку возвращения к власти президента Жээнбекова при активной поддержке ботов и ОПГ в лице лидера криминальной среды Камчибека Кольбаева и его пешки — Садыра Жапарова. Все плохое, что есть в нашей стране, сейчас слилось воедино, и это классно — стало видно невооруженным взглядом гораздо большему количеству людей следующее:

Кто есть кто. От ОПГ необходимо избавляться.

Пределом мечтаний в понедельник казалось избавление от президента и его прихвостней. Теперь заодно будем очищать страну и от ОПГ. Тогда и первые две революции обретут полноценный смысл. Все это — одна цепочка. Мы идем по пути взросления, освобождения, настоящей независимости, и после сегодняшнего это уже необратимый процесс. Ну, а раны, надеюсь, оставят шрамы, которые будут всегда напоминать, что завоевать свободу — сложно, и потому ее лучше не терять.