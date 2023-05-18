Единый кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил в четверг, что в случае прихода к власти вышлет из страны всех беженцев.

«В случае избрания я отправлю назад всех беженцев», — сказал политик на пресс-конференции в Анкаре.

По его утверждению, в Турции насчитывается порядка 10 млн. беженцев.

Кемаль Кылычдароглу также заявил, что если Эрдоган останется у власти, то в Турцию прибудет еще 10 млн. беженцев, 1-доллар будет равен 30-ти лир, хлеб подорожает до 10 лир, беженцы превратятся в криминальные машины, начнется мародерство, города будут под контролем беженцев, мафии и банд, молодые девушки не смогут ходить по улицам самостоятельно.



В конце своего выступления он призвал всех кто любит Турцию 28 мая пойти и проголосовать во втором туре президентских выборов.

(ТАСС)

