Лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу предложил закрыть в стране все военные объекты США. Его инициатива последовала на фоне заявления на этой неделе лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели о возможности выхода Анкары из НАТО.

«Бахчели предложил выйти из НАТО. Блок НАТО необходим для Турции, однако я хотел бы убедиться, насколько искренней является власть. США заполонили базами Грецию, их цель очевидна. Пусть они [правящая коалиция] внесут в парламент законопроект о закрытии в Турции военных объектов США, мы его поддержим», — написал Кылычдароглу в своем Twitter в пятницу.

По заявлению лидера турецких республиканцев, возглавляемая им партия выступает против неолиберализма и, соответственно, нахождения на территории страны иностранных военных. «Мы готовы сделать все от нас зависящее. А готовы ли вы, власть предержащие?» — отметил Кылычдароглу.