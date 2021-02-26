Кямран Алиев: «Человек, объявивший себя главой сепаратистской «НКР», обязательно будет привлечен к ответственности»

«В отношении человека, объявившего себя главой сепаратистской республики и других его соратников выдвинуты обвинения по соответствующим статьям уголовного кодекса».
Как сообщает АПА, об этом в беседе с журналистами сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Он отметил, что эти обвинения подкреплены фактами: «Рано или поздно мы добьемся привлечения к ответственности этих лиц».
Генпрокурор отметил также, что на основании преступлений, совершенных против азербайджанского народа «руководителями» ранее незаконно существовавшей сепаратистской «Нагорно-Карабахской Республики» объявлены в розыск 304 человека.
Из объявленных в розыск 40 человек являются участниками Ходжалинского геноцида.