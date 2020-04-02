КВН в Азербайджане тоже уходит в виртуал

В этом году КВН исполняется 60 лет. Игра, которая не оставляет равнодушной поколения, на которой выросла целая плеяда звезд кино, ТВ и шоу бизнеса, по сей день остается самым популярным юмористическим проектом.

Многое изменилось в КВН, кроме одного: желания по-прежнему играть на сцене, объединяющей веселую и находчивую молодежь из разных уголков Земли.

В Азербайджане КВН имеет свои легендарные традиции. Сегодня в стране имеется Азербайджанский клуб веселых и находчивых, действуют Телевизионная лига и «юниорка», открывающая дорогу самым юным КВНщикам.

Учитывая, что мир захватила пандемия Covid-19, в мире отменены все массовые мероприятия, а людям запрещено покидать свои дома без уважительных причин, Азербайджанский клуб веселых и находчивых принял решение о проведении «Виртуального сезона КВН».

Как сообщили # в пресс – службе АзКВН, сезон стартует 2 апреля на официальной странице Азербайджанской лиги КВН в соцсети Instagram и будет состоять из нескольких этапов.

Виртуальный сезон пройдет по аналогу оригинального, и начнется с представления команд в рамках фестиваля.

Участники должны будут представить юмористические видеоролики длительностью в 1 минуту на тему, отражающую международный призыв в связи со сложившейся ситуацией, — «Evdə qal» («Оставайся дома»).

Голосовать за понравившиеся команды сможет любой пользователь соцсети. Судьбу трех команд, которые наберут в итоге наибольшее количество оценок «нравится», решит жюри в составе руководителя Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашада Азизова, чемпиона ХХ века в составе команды КВН «Парни из Баку» Вадо Коровина и певицы Розы Зергерли.

Все команды продолжат борьбу в дальнейших играх, но лишь лучшие дойдут до финала.

Цель проекта – дать возможность азербайджанской молодежи с пользой проводить время на карантине, оставаться на волне позитива, заряжая хорошим настроением всех остальных.

Важное примечание – при подготовке и съемке роликов команды должны придерживаться правил, установленных оперативным штабом в рамках действующего в Азербайджане особого режима карантина.