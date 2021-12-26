Народный артист Азербайджана, певец и бизнесмен Эмин Агаларов (EMIN) поздравил в Баку Зюмрюд Гулиеву, победительницу акции бизнес-форума «Репутация», прошедшего 10 декабря в Москве.

Бакинка Зюмрюд Гулиева приобрела всего один online-билет и стала той самой счастливицей, кому улыбнулась фортуна. Номер ее билета был рандомным методом выбран в прямом эфире на сцене Крокус Сити Холл.

Таким образом, Зюмрюд стала обладательницей квартиры на территории Sea Breeze в проекте White Hotel. EMIN лично вручил победительнице сертификат и символический ключ, который в ближайшее время будет обменян на настоящие ключи от новопостроенного жилого комплекса в элитном курортном поселке.

В интервью # Зюмрюд Гулиева поделилась своими впечатлениями:

«Я не могла поверить, и до сих пор словно во сне. Сначала ко мне из Москвы позвонила помощник Эмина Наталья и сообщила, что меня ищут, а вскоре позвонил и сам EMIN.

Зюмрюд Гулиева рассказала, чо у нее большая дружная семья, муж, и три сына. Признается, что всегда мечтала о квартире в Sea Breeze Resort:

«Здесь другая атмосфера, очень высокий уровень сервиса и самый лучший в городе пляж. Я понимала, что жить здесь – это абсолютный комфорт», — говорит счастливая победительница. Признается, что удача в выигрыше лотереи улыбнулась ей впервые. Зюмрюд получила многочисленные поздравления от друзей и близких.

В соответствии с популярной традицией, сейчас она готовится дать большой «гонаглыг» для всех, кто ее поздравил.

Отметим, что приобрести билет на форум «Репутация» имели возможность жители всех стран. Организаторы заблаговременно объявили о том, что все купленные билеты будут разыграны в акции, победитель которой получит в подарок квартиру в Sea Breeze. Цена одного билета составила 1530 рублей (около 35 AZN).