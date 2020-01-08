Кувейтское агентство удалило новость о намерении США вывести войска

Кувейтское госагентство KUNA удалило из своего Twitter новость о том, что США намерены вывести войска с базы «Арифджан».
В Twitter появилась запись, что аккаунт агентства был взломан хакерами, поэтому сообщение о выводе войск США не соответствует действительности.
Ранее агентство процитировало слова министра обороны Кувейта Насера аль-Ахмада ас-Сабаха о том, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы «Арифджан» в течение трех дней.
База «Арифджан» является важным логистическим пунктом для США в регионе.(РИА Новости)