Кувейтское агентство удалило новость о намерении США вывести войска

Кувейтское госагентство KUNA удалило из своего Twitter новость о том, что США намерены вывести войска с базы «Арифджан».
В Twitter появилась запись, что аккаунт агентства был взломан хакерами, поэтому сообщение о выводе войск США не соответствует действительности.
Ранее агентство процитировало слова министра обороны Кувейта Насера аль-Ахмада ас-Сабаха о том, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы «Арифджан» в течение трех дней.
База «Арифджан» является важным логистическим пунктом для США в регионе.(РИА Новости)
| 2020-01-08T15:35:14+00:00 8 января 2020, 15:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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