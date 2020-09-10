Курс иранской нацвалюты продолжает обваливаться

В Иране курс нацвалюты к доллару и евро достиг исторического максимума.

По данным издания bonbast.com, впервые за всю историю финансовых операций в Исламской Республике доллар на свободном рынке продается по курсу в 25 700 туманов.

Цена европейской валюты превысила 30 тысяч туманов и по состоянию на четверг, 10 сентября продается по курсу 30 400 туманов за евро.

С начала года цена иранской по отношению к доллару снизилась на 92 процента. Еще в начале января в Иране американскую валюту можно было приобрести по курсу 13 350 туманов за доллар.

За 28 месяцев после выхода США из ядерной сделки с ИРИ, иранский туман упал в цене по отношению к доллару на более чем 300 процентов.

В апреле 2018 года доллар резко поднялся в цене от 4 тысяч туманов до 6100 туманов.

В ответ Центробанк Ирана 10 апреля 2018 года заморозил курс нацвалюты на уровне 4200 туманов за доллар. Это привело к формированию черного рынка. Экспортеры пользуются официальным курсом.

По данным властей, доходы от экспорта нефти и газа Ирана снизились со 119 млрд в 2011 году до 8,9 млрд в 2019 году. (haberler.com)