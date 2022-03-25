Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что знал о планах России напасть на Украину в ночь на 24 февраля за несколько часов до того, как это произошло.

Об этом он признался в интервью Youtube-каналу «Український свідок», отвечая на вопрос, что он делал утром первого дня войны.

«Я прибыл в Стамбул из Нью-Йорка. Садясь в самолет вечером 23-го, я уже знал, что война начнется через пару часов. Поэтому, весь этот трансатлантический полет я провел подключенным к вай-фай, отслеживая новости, инструктируя своих людей, что делать, потому что война не останавливает дипломатию, мы должны продолжать работать», — сказал он.

По словам главы МИД, после посадки в Стамбуле он поменял билеты и отправился в один из европейских городов, после чего на автомобиле попал в Украину. Возвращение самолетом не рассматривалось из-за закрытия воздушного пространства над Украиной для гражданских полетов.