Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия хочет провала минских договоренностей, который развязал бы ей руки и обеспечил свободу действий, при этом российская сторона неоднократно призывала Киев не нарушать минские договоренности.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь», — заявил Кулеба в интервью немецкой газете Zeit, отвечая на вопрос о судьбе минских договоренностей.