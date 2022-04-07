Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны — члены НАТО обеспечить украинские вооруженные силы оружием и боевой тезхникой. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, где проходят переговоры глав МИД стран Североатлантического альянсы, передает ТАСС.

«Моя повестка очень простая, в ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас — это обеспечить ее всем необходимым, — заявил украинский дипломат.

Кулеба призвал союзников Украины «отложить их сомнения и нежелание и обеспечить» Киев все, в чем он нуждается.