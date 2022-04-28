Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Нью-Дели отказаться от нейтральной позиции по кризису в Украине. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в ночь на четверг интервью индийскому телеканалу India Today.

«Мы ценим симпатию по отношению к Украине, которая исходит от индийского руководства. Мы также ценим позицию Индии о том, что война должна остановиться. В то же время я должен сказать, что в этих обстоятельствах нейтральная позиция не поможет», — сказал он. По его мнению, «лучший путь для этого — поддержать Украину».

Признав, что у Индии «важные отношения с Россией», Кулеба утверждал, что «Россия сейчас отличается от той, с которой Индия развивала особое сотрудничество».