«Принял участие во внеочередной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Мое послание: действуйте сейчас, пока не стало слишком поздно. Не дайте Путину превратить Украину в Сирию. Мы готовы сражаться. Мы будем продолжать борьбу. Но нам нужны партнеры, которые помогут конкретными, решительными и быстрыми действиями уже сейчас», – подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время внеочередной встречи глав МИД стран НАТО призвал Альянс действовать сейчас. Видеообращение к иностранным партнерам Кулеба опубликовал в Twitter.

В выступлении, которое Кулеба закрепил в сообщении, глава МИД обратил внимание дипломатов, что украинские гражданские лица гибнут от жестоких российских пилотов, которые бомбардируют их.

«Я уверен, что эта война развивается таким путем, что когда придет момент, вы будете хотеть предоставить нам что угодно, буквально что угодно, что нам нужно, чтобы не дать Путину ударить по Европе и превратить Европу в ночной ужас. И моя надежда, моя единственная надежда заключается в том, что ещё не будет слишком поздно», — подчеркнул министр.

Как сообщалось, сегодня, 4 марта, в Брюсселе состоялась чрезвычайная встреча министров МИД стран-членов НАТО на фоне вторжения российских войск в Украину.