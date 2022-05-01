Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия сейчас является «самой нерешительной страной в ЕС» в ситуации с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Он также призвал Германию взять на себя ведущую роль в Европе, особенно по вопросу выстраивания восточной политики. Согласно его оценке, европейская интеграция Украины сейчас является «вопросом мира и войны на континенте».

Также украинский министр выделил три приоритетных направления помощи ФРГ Украине. «Во-первых, в деле устранения препятствий, что касается поставок всех вооружений, в которых нуждается Украина. Второе, в вопросе санкций против России. Третье, в деле предоставления статуса кандидата для вступления Украины в ЕС», — сказал Кулеба, подчеркивая, что если Россия возьмет верх, «Европа не будет иметь на протяжении десятилетий стабильности и безопасности».

Говоря о переговорном процессе с Москвой, министр указал, что стороны «время от времени поддерживают контакт друг с другом, но крупных переговоров не ведется».