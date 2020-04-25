Кудрин: безработными в России могут стать около 9 млн человек

В нынешнем году уровень безработицы на фоне глобального кризиса может вырасти с текущих 0,7% до 7-8%, а в худшем случае — до 10% от экономически активного населения, передает TACC. По оценке главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, безработными могут стать от 6 до 9 млн человек.

Он добавил, что 0,7% — показатель зарегистрированной безработицы, если учесть данные Международной организации труда, то в РФ сейчас 4,5% безработных.

Кудрин подчеркнул, что ранее власти страны сделали первый серьезный шаг по поддержке населения — подняли пособие по безработице до прожиточного минимума (aif.ru)