Куба обратилась к США с редкой просьбой об экстренной помощи после того, как ураган «Иен» отключил электричество на всем острове.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на переписку, которая попала в ее распоряжение.

Подобный запрос носит неожиданный характер, поскольку между Вашингтоном и Гаваной сохраняются напряженные отношения. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время своего президентского срока назвал Кубу «спонсором терроризма», а его преемник Джо Байден пока не предпринял никаких серьезных шагов по налаживанию связей между двумя странами, уточняет газета.

«Если США окажут Кубе гуманитарную помощь, это будет настоящий дипломатический прорыв», — пишет газета.

Из находящихся в распоряжении газеты документов следует, что США продолжают переписку с Гаваной для уточнения объема необходимой помощи.