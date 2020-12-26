Куба будет требовать у туристов справку об отсутствии COVID-19

Власти Кубы с 10 января введут обязательное требование для приезжающих на остров предоставлять сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на «Коммерсантъ», ранее туристы должны были сдать тест по прибытии на остров.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, связанную с пандемией COVID-19, и принимая во внимание высокий процент завезенных случаев, после открытия международных аэропортов решено установить в качестве требования для въезда всех зарубежных путешественников наличие сертификата о прохождении ПЦР-теста за 72 часа до начала поездки»,— сказано на cайте Минздрава Кубы.

При въезде туристы должны будут предъявлять сертификат, подтверждающий отрицательный результат теста, органам санитарного контроля. Справку нужно получить в лаборатории страны отправления.

На Кубе число зараженных коронавирусом превысило 10 тыс., умерли более 100 человек. Международное пассажирское авиасообщение с островом после приостановки в марте возобновилось с середины октября, аэропорт Гаваны открыли для иностранцев с 15 ноября.

Ранее аналогичное требование ввели власти Турции. С 28 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года все прибывающие в страну должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус.