Президент Сирии Ахмед аш-Шараа намерен в среду, 15 октября, посетить Москву, сообщили правительственный канал Syria TV и источник Reuters в правительстве Сирии. По его словам, президент Сирии планирует обсудить два ключевых вопроса: экстрадицию бывшего сирийского лидера Башара Асада, которого новые власти хотят привлечь к ответственности за преступления, а также дальнейшее присутствие российских войск на базах в Тартусе и Хмеймиме.

Ранее Ахмед аш-Шараа возглавлял группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», связанную с «Аль-Каидой», а в декабре прошлого года установил контроль над Дамаском, сформировав новое правительство. Из-за этого Башар Асад экстренно покинул столицу и получил убежище в России. Согласно данным немецкого издания Die Zeit, Асад с семьёй проживает в Москва-Сити. По словам источника, близкого к семье Асада, он проводит много времени за онлайн-играми и почти не появляется на публике. У Асада есть три квартиры в одном из элитных жилых комплексов столицы. Также, по данным источника, бывший президент часто бывает в охраняемом загородном доме в Подмосковье.

В интервью телеканалу CBS новый сирийский лидер заявил, что Дамаск будет строить отношения с Россией и Китаем, исходя из национальных интересов. При этом он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой не исключает взаимодействия с западными странами. По словам аш-Шараа, новые власти Сирии получили от России «позитивные сигналы».

Москва тоже стремится сохранить контакты с нынешним руководством страны и может оказать дипломатическую поддержку после израильских авиаударов по Сирии. В июле президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров встретились в Москве с сирийским главой МИД Асадом аль-Ширбани — это был первый визит официального представителя нового правительства после смены власти.

В Кремле также анонсировали встречу Путина с президентом Сирии.

Президент России Владимир Путин 15 октября проведет переговоры с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

В публикации говорится, что лидеры планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке. (moscowtimes.ru)