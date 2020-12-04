Кто в ответе за холодные батареи в домах наших граждан?

В середине ноября, перед самым началом отопительного сезона начальник отдела по обслуживанию абонентов и клиентов ОАО Azəristiliktəchizat Рафиг Алиев уведомил граждан, что компания готова обеспечить теплом их дома. Потребители облегченно вздохнули, но отопительный сезон начался с традиционных проблем. Несмотря на заверения чиновников о готовности встретить холода во всеоружии, батареи в квартирах горожан оставались холодными или же еле теплились…

Отопительный сезон начинается с 15 ноября. К этому времени 559 котельных, принадлежащих обществу, должны обеспечить теплом… нет, не все население страны, а только 3 870 жилых домов, в том числе около 182 тысяч квартир, 287 школ, 159 детских садов, 162 объекта здравоохранения и 1 950 других социально-экономических объектов. Однако обогреть кров лишь малой толики зависящих от услуг госкомпании граждан на должном уровне не получилось и на этот раз. С наступлением холодов жалобы на холодные и еле теплые батареи растут как снежный ком. В самом АО Azəristiliktəchizat настаивают, что это не их вина.

Заведующий отделом обслуживания клиентов АО Azəristiliktəchizat Акиф Алиев сказал Turan, что недостатков и проблем у них нет, все 559 котельных в стране работают исправно и в полную силу. Газ подается в котельные достаточно, вопросы с оплатой от АО Azəristiliktəchizat в AzeriGaz решены правительством. В прежние годы отсутствие тепла объясняли наличием долга в AzeriGaz, из-за которого тепловики не получали топливо для нагрева воды в котельных. Если в какой-то квартире нет тепла, пусть владелец квартиры ищет причину у себя или обратится к специалистам, и они исправят проблему. С нашей стороны сделано все, что от нас зависит. Котельные работают с полной нагрузкой», — цитирует издание чиновника.

К слову сказать, позиция ведомства не нова – в обществе настаивают, что отвечают лишь за собственную инфраструктуру. Т.е. ответственность Azəristiliktəchizat заканчивается там, где они подводят трубы с горячей водой к жилым домам. А кто позаботится об исправности отопительных систем в многоквартирном здании – неизвестно. Как сказал в беседе с нами руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов, здесь не намерены признавать свою ответственность и нужно, наконец, прийти к исчерпывающему решению юридических аспектов, находящихся в плоскости заключения договоров между исполнителем коммунальных услуг и потребителями.

Но законное право населения на юридическое оформление двусторонних отношений нарушается, говорит собеседник. При этом именно отсутствие договора с потребителем на оказание услуг является первостепенным правонарушающим обстоятельством, считает правозащитник, и начинать нужно с этого. Только после восстановления оговоренных в законе гражданских прав и юридического закрепления обязанностей служб чиновники от коммунального хозяйства могут свободно переходить к отчетам о готовности исполнять свои обязательства. По его словам, жалобы на холодные батареи приходят часто. К вопросу о том, кто или что отвечает за исправность внутридомовой системы отопления, собеседник заметил, что раньше это находилось в ведении жэков, а сегодня — управлений многоквартирных жилых домов. Как выяснилось, проблемы частично возникают из-за отсутствия ясного подхода к сфере компетенции новомодных кондоминиумов.

Другим спорным моментом остается фиксированный механизм оплаты услуг Azəristiliktəchizat при отсутствии счетчиков подсчета количества потребленного тепла. А потому возникает вопрос — на каком основании платит за услуги потребитель при отсутствии меры потребления? В результате не получающие отопление абоненты подчас отказываются платить, однако претензии коммунальщиков тоже как будто оправданы практикуемым механизмом фиксированного сбора средств. По мнению специалистов, глобальные задачи, фигурирующие в отчетности руководства Azəristiliktəchizat, не умаляют важности периодической проверки отопительных систем, а также комплексного их мониторинга перед отопительным сезоном. Наконец, технический осмотр и проверки внутридомовых систем к началу отопительного сезона обязан проводить и газовый оператор. Это ответственность, предусмотренная требованиями к безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, как со стороны заказчика, так и со стороны специализированной организации. Тут надо заметить, что периодичность таких мониторингов и обязанности сторон прописаны в постановлении Кабинета министров Азербайджана №80 «Об утверждении правил пользования газом» от 12 мая 2011 года. Однако эксперты коммунальной сферы неоднократно указывали на уклонения от исполнения этого норматива даже в преддверии отопительного сезона.