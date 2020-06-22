Кто-то ищет вакцину против коронавируса, а кто-то против революции

Почему мы с самого начала не верим ни в революцию, ни в демократию Никола Пашиняна? Через пару строчек ответим и на этот вопрос. Пока же лишь заметим, что в настоящее время в мире идут довольно интересные процессы. Люди борются не только с пандемией; нет, вовсе не исключается, что сразу после пандемии коронавируса начнется очередная волна глобальной демократии.

Люди одержимы идеей через сотни или десятки лет восстановить настоящую правду, правду об отдельных политических деятелях, которые в течение десятков, а порою сотен лет были, в буквальном смысле слова, политическими идолами-тотемами.

Вот, теперь началась великая ревизия истории – люди стараются свергнуть памятники таких великих политиков, как Джефферсон или Черчилль, потому что они ожидают от политиков и от историков политики больше искренности; да, и не «реал-политики», а настоящей демократии без гримас и масок.

Третий президент США Томас Джефферсон был автором «Декларации о независимости США» и «Закона о свободе вероисповедания», одним из основных авторов американской Конституции, в том числе, первых десяти поправок к Конституции, основателем Университета Вирджиния (одним из его выпускников был будущий президент и автор известных «14 пунктов» Вудро Вильсон!). Да, он, будучи президентом, купил Луизиану и присоединил ее к США и тем самым весьма существенно расширил территорию своей страны. Люди не забывают все это, но несмотря на это, обвиняют Джефферсона во лжи и неискренности, т.к. третий президент США не только был великим демократом, но одновременно и крупным рабовладельцем, имел 165 рабов. Для белых людей он является одним из величайших демократов Нового Света, а для чернокожих же просто-напросто рабовладельцем…

Людей не интересует даже такое обстоятельство, что запретить и ликвидировать рабство, было не такой уж простой задачей – через почти сто лет началась борьба против рабства, но она переросла в гражданскую войну, которая продлилась десять лет, и в итоге был убит президент США Авраам Линкольн. С рабством и расизмом было окончательно покончено только во второй половине двадцатого века!..

Заметим, что, то же самое, в принципе, можно сказать и об Уинстоне Черчилле. Конечно, его заслуги во Второй Мировой войне признают все, его считают одним их архитекторов объединенной Европы, первым политическим лидером, который построил щит против коммунистической чумы. Но, несмотря на это Уинстона Черчилля также считают империалистом и колониалистом, который считал эксплуатацию целых народов нормальным явлением.

Теперь вернемся к таким малокалиберным или же мелким политикам, как Никол-джан. Так почему же мы не верим в его революцию и демократию? Как мы уже заметили: люди не прощают отдельные эпизоды в жизни даже таких великих политиков, как Джефферсон и Черчилль.

Да, одного их них считают рабовладельцем, а другого колониалистом и империалистом – и это вполне нормальное явление с точки зрения логики и морали 21 века.

Пашинян же встал на защиту фашиста, да, именно фашиста Нжде! Не только сохранил его шестиметровый памятник, даже в отдельных дипломатических форматах из кожи вон лез, чтобы как-то обелить и оправдать такого кровопийцу и фашиста, как Нжде…

Поэтому армянская «бархатная революция», так же как другие моменты близкой и дальней истории армян, пронизана ложью и обманом. Поэтому революция Пашиняна стала всего лишь простой сменой власти и поэтому его страна и его режим не прочь искать даже в самой пандемии вакцину против настоящей революции или же социальных недовольств. Найдут ли? Вряд ли!

Заметим, что вирусы авторитаризма и политического насилия также находятся в центре внимания современного и прогрессивного мирового сообщества – да, их полная ликвидация также есть вопрос времени…