Итак, на фоне протестов президент Мирзиёев пообещал не вводить в конституцию изменения, которые лишат Каракалпакию автономии. Так ли это, станет известно во время референдума. Дата его пока не назначена.

Тем не менее, в Каракалпакской автономии сохраняется чрезвычайное положение, и напряжение, ясно, тоже не спадает. Ведь были жесткие столкновения с силовиками и это окончилось человеческими жертвами.

На данный момент известно, что в ходе беспорядков в Нукусе были задержаны 516 человек, многие уже отпущены, пострадали 243 человека, 94 из них остаются в больницах. В ходе акций протеста погибли 18 человек.

Об этом сообщает Нацгвардия Узбекистана.

В заявлении на сайте парламента автономии была опубликована информация о задержании группы организаторов массовых беспорядков, оказавших активное сопротивление, и о том, что они обвиняются в попытке захвата органов власти. Также в тексте упоминались «попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане».

Своим мнением по поводу происходящего поделились с # известные эксперты.

Алексей Волосевич, ташкентский журналист, редактор интернет-издания AsiaTerra:

— На самом деле до сих пор не до конца понятно, что и как там именно случилось. Еще предстоит разбираться. Ну, а известно, что президент РУ Мирзиёев решил «обнулиться», а еще, сам или с подачи своего окружения, убрать слова о суверенитете Каракалпакстана из Конституции. Это и вызвало гнев каракалпаков. Они вышли на улицы. Затем Мирзиёев сдал назад, но ситуация пока неясна.

Что касается заявлений о том, что за этими выступлениями прослеживается некий внешний след — такого не было, это чушь. Каракалпаки давно выступали за независимость, были недовольны официальным Ташкентом, его фактически колонизационной политикой. А кто такой «официальный Ташкент»? Кучка воров-коррупционеров, являющихся к тому же недалекими узбекскими этно-националистами.

Юрий Пойта, эксперт по Центральной Азии, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Киев):

— Во-первых, необходимо сказать, что Узбекистан является закрытой страной, это один из самых закрытых политических режимов на постсоветском пространстве. Это страна авторитарного типа, то есть информация о каких-то политических и других процессах остается закрытой. Это также касается и вопросов межэтнических отношений. В том числе между узбеками, русскими, каракалпаками, казахами и т. д. И мы должны понимать также, что долгое время политический режим, особенно при первом президенте Каримове был настолько закрытым, что многие вещи не выносились наружу. Например, такие науки как социология и политология вообще отсутствовали, они не изучались в университетах страны. То есть, анализировать реальную ситуацию с межнацотношениями, с тем, как ведут себя элиты, и так далее, очень сложно из-за недостатка информации, из-за пропагандистского характера СМИ, из-за отсутствия открытых социологических опросов.

Если же говорить о конкретном кейсе Каракалпакии, то мы видим здесь фоновые причины, из-за которых часть общества в этом регионе недовольна властью. Там уровень экономического развития значительно ниже, если сравнивать с другими регионами Узбекистана. Географические и климатические условия в Каракалпакстане тоже довольно сложные, что также подразумевает сложности в инфраструктурном развитии. Это приводит к тому, что общество чувствует себя депрессивно.

И после того как возник нынешний конфликт, вспыхнули массовые протесты, мы видим два важных, серьезных триггера, которые привели к усугублению протестов. Это те самые поправки в Конституцию Узбекистана, которые подразумевают отключение автономного статуса региона – и мы видим, что местное общество крайне негативно это восприняло.

На самом деле, эти поправки не были самыми важными, интереснее другие – согласно которым президентский срок Шавката Мирзиеева увеличивается до 7 лет, и вообще обнуление его предыдущего пребывания на этом посту после того как обновленная Конституция вступит в силу.

Второй триггер – это жесткое подавление массовых протестов, даже после того как президент Мирзиеев объявил об отмене поправок. То есть, политическое руководство было готово к диалогу, но по какой-то причине силовики открыли огонь, применяли взрывчатку, и как минимум несколько десятков человек погибли.

Поэтому для меня лично возникает вопрос – кто запустил эти два триггера, кто подсказал или порекомендовал внести эти поправки по Каракалпакии, и кто дал команду на жесткое подавление протестов. Я не исключаю здесь связь с российскими спецслужбами, которые могли повлиять на позитивное принятие таких решений.

Пока рано судить о последствиях, но я думаю, они могут выразиться в охлаждении отношений Узбекистана с западными странами. Россия будет более интенсивно пытаться увеличить свое влияние на Узбекистан в экономической сфере, в политической, в военной, будет предлагать какие-то инвестиции, строительство АЭС, которое давно планируется Росатомом. Это ложится в общую стратегию РФ по восстановлению СССР. Не исключены также сценарии по втягиванию Узбекистана в ЕАЭС и ОДКБ.