Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели порекомендовал в понедельник президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать уважительный тон, когда он говорит о Турции.

«Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к турецкому народу, турецкому государству и правительству Турции. Сегодня Турция является единственной страной, которая стремится урегулировать войну с помощью Стамбульского процесса. И в этом вопросе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган реализует ее через контакты с более чем 40 лидерами. Я верю, что он скоро добьется успеха. Зеленский должен доверять нашей нации, а не Греции», — приводит его слова TGRT.

Как сообщает турецкий информационный портал Haberler, ранее Зеленский в интервью греческому телеканалу ERT высказал мнение, что Турция демонстрирует двойные стандарты, принимая туристов из России.