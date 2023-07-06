«Статья 75 «Военной доктрины Азербайджанской Республики» гласит, что в нее могут быть внесены определенные изменения».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Эльшад Мирбашир.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан уже освободил свои земли, и настало время внести изменения в «Военную доктрину Азербайджанской Республики»: «В отношении Азербайджана изменились и угрозы. Военные доктрины большинства стран меняются каждый год или каждые два года. Военная доктрина Азербайджана должна быть изменена в соответствии с новыми реалиями в новом меняющемся мире, в нее должны быть включены названия стран, которые представляют угрозу для Азербайджана. К примеру, Франция. Необходимо внести изменения в статьи 14, 15 и 16 Военной доктрины Азербайджана».