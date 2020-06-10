Кто ответит за мусор?

Основатель Монгольской империи Чингизхан вошел в историю не только как великий завоеватель, но и как автор свода законов, известных в истории как Яссы Чингизхана. Издавая этот сборник законов, Чингизхан впервые в истории ввел понятие коллективной ответственности. Так, согласно этим законам, если в отряде из десяти человек хоть один, струсив, покидал поле боя, то к смерти приговаривалась вся десятка.

7 июня жильцы дома по адресу: массив Ени Ясамал, ул. Дадаша Буньядзаде, 13, протестуя против задержания полицией жильца их дома, стали кричать с балконов и бросать мусор в полицейских.

8 июня с утра силы Полка быстрого реагирования провели спецоперацию в этом дворе, врывались в квартиры и насильно вытаскивали полуголых граждан на улицу. Таким образом, были задержаны 11 человек.

9 июня Ясамальский районный суд Баку вынес решение в отношении задержанных. Все они были осуждены по статье 535 Кодекса об административных правонарушениях АР («Умышленное неподчинение требованиям сотрудника полиции») и были приговорены к 10, 15 и 30 суткам административного ареста.

Мы решили выяснить, почему для задержания нарушителей правил карантина были задействованы сотрудники полка быстрого реагирования, которые обычно занимаются более, так сказать, серьезными правонарушениями.

Как заявил # глава пресс- службы Управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев, полк быстрого реагирования был задействован потому, что жильцы неоднократно сообщали в полицию о нарушении правил карантина в их здании. «Мне неизвестны имена задержанных.

Но знаю, что первый задержанный неоднократно нарушал ужесточенные правила карантина. Несмотря на то, что ему было сделано 17 предупреждений, он категорически отказывался возвращаться на свое постоянное место жительства», — сказал глава пресс- службы управления полиции города Баку.

# пыталось выяснить мнение дознавателя 29 отделения управления полиции Ясамальского района Эльнура Мамедова, которому было поручено расследование этого происшествия. Но, к сожалению, он отказался отвечать на наши вопросы.

Нам удалось выяснить имя человека, который по словам Эльшада Гаджиева, получил 17 предупреждений в связи с нарушением правил карантина.

Как сообщили нам жильцы дома по улице Дадаша Бунядзаде, его зовут Эмин и работает он в находящейся в том же здании парикмахерской.

По словам жителей, Эмин оскорбил полицейских и был ими задержан.

Нам также удалось встретиться с супругой другого задержанного Рамина Махмудова Лалой Махмудовой.

По словам Махмудовой, 6 июня ее супруг был задержан полицейскими за нарушение карантина.

«У нас отключили газ, и Рамин вышел из дома, чтобы пополнить газовую карточку. После выплаты штрафа его отпустили домой. Но 7 июня рано утром к нам домой ворвались полицейские. Они без всяких объяснений схватили моего мужа и выволокли его из дома.

Мой муж не нарушал никаких законов. Я болею онкологией. У нас трое детей. Мы живем на съемной квартире. Нам приходится платить за квартиру 350 манатов в месяц. Рамин много работал, чтобы содержать семью, платить за квартиру и покупать лекарства для меня», — сообщила нам Лала Махмудова.

Мы попросили известного адвоката Фуада Агаева прокомментировать случившееся.

По мнению адвоката, произошло однозначное нарушение прав человека. «Какой закон, какая Конституция дала полицейским право врываться в дома и вытаскивать людей из постели?», — задается вопросом Фуад Агаев.

Кто прав в этой истории, а кто виноват, судить не нам. Правовую оценку должны дать соответствующие структуры, а морально-этическую — общество. Одно ясно, такими действиями те начальники с большими звездами на погонах разрушают имидж полиции, рядовые сотрудники которой создают его по крупицам. Помните, как дорожный полицейский на свои деньги купил и посыпал солью дорогу и помог застрявшим в ледовом плену водителям, а других полицейских, которые в дни карантина помогали раздавать еду, доставлять людей в больницы, отдавали честь, когда звучал гимн из какой-то квартиры? Народ всегда будет помнить такие поступки и таких полицейских. Впрочем, как и тех, кто оказывая «медвежью услугу» властям, отдал приказ выволакивать из дома в одних трусах обычных нарушителей карантина, как лидеров какой-то преступной группировки…