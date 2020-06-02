Кто и почему сеет межнациональную рознь в Грузии?

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии 30 мая выступила с заявлением о существовании групп, пытающихся разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо-Картли и Кахетия. В заявлении СГБ утверждается, что данная информация «основана на разведданных» и что «преднамеренные публичные призывы» «представляют очевидную угрозу мирному сосуществованию с грузинским населением» в регионах, густонаселенных этническими азербайджанцами.

«Группа лиц пытается внести раскол между гражданами Грузии – этническими азербайджанцами и грузинами – путем распространения неправильных и агрессивных призывов, которые вызывают с обеих сторон заявления и действия, оскорбляющие национальную честь и достоинство. Данная группа людей надеется, что разжигание межнациональной вражды приведет к незаконному нарушению прав человека по этническому признаку»,- сказано в заявлении.

По данным СГБ, «в своих публичных заявлениях и идеологии эта группа представляет ситуацию таким образом, что этнически грузинское население якобы пользуется преимуществом по отношению к гражданам Грузии из этнических меньшинств, что еще больше увеличивает риск провоцирования национального конфликта».

На основании имеющихся разведданных СГБ Грузии приступила к расследованию по факту «расовой дискриминации, совершенной группой лиц».

Поскольку в заявлении СГБ отсутствует конкретика, приходится гадать и домысливать, почему появилось оно именно сейчас и с чем может быть связано. Исходя из предшествующих заявлению событий, можно предположить, что речь идет о реакции определенных групп на восстановление памятника известному государственному деятелю времен советской власти, писателю Нариману Нариманову в Марнеульском муниципалитете, где компактно проживают этнические азербайджанцы. Этот памятник появился здесь в 80-е годы прошлого века, с тех пор не реставрировался и находился в аварийном состоянии. В прошлом году появились слухи, что власти Грузии хотят его демонтировать, поскольку по грузинским законам запрещается любая коммунистическая — а Нариманов был крупным большевистским деятелем — и фашистская символика, в том числе памятники советским деятелям. Тогда марнеульцам удалось защитить памятник своему соотечественнику (Нариманов родился в 1870 году в Тифлисе) от разрушения. А в этом году по инициативе главы Исполнительной власти Марнеули Заура Даргаллы памятник был отреставрирован, сразу же после чего с жесткой критикой в адрес властей, позволивших реставрацию памятника большевисткому деятелю выступил Епископ Марнеульский и Худжабский Георгий (Чамделиани).

«Как мог мэр города такое себе позволить? Я заявляю со всей категоричностью, мы даем адекватный срок, чтобы они соответственно закону начали демонтаж этого советского символа, памятника этой советской личности! Мэр должен признать свою ошибку и извиниться!»,- потребовал грузинский епископ на воскресной проповеди 24 мая. Как пояснил священнослужитель, негативное отношение к памятнику обусловлено не этнической принадлежностью Нариманова, а тем фактом, что он «был одним из главарей карательной машины, который расстрелял множество людей и устроил репрессии». Тут к месту упомянуть, что в Грузии после обретения независимости были снесены все памятники деятелей советской эпохи, в том числе и грузинских большевиков-революционеров.

Поддержку епископу Георгию выразили и некоторые политические деятели, в частности, как пишет Dalma News, один из лидеров общественного движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе и учредитель «Комитета защиты Давид Гареджи» Николоз Мжаванадзе, требующие демонтировать памятник.

В ответ на это часть населения Квемо Картли выразила протест. Они провели акцию протеста в Марнеули и заявили, что не позволят властям убрать памятник. По словам азербайджанских активистов, Нариманов в свое время внес большой вклад в сближение двух народов, и демонтаж его памятника будет ошибкой. «Азербайджанцы составляют более 85% населения Марнеули, и наше требование – оставить памятник здесь. Памятник Наримана Нариманова принадлежит народу, правительство устраивает разжигание конфликта между гражданами, но нас это не устраивает, ничего хорошего стране это не принесет»,- заявили организаторы акции.

По всей видимости, именно ситуация вокруг отреставрированного памятника Нариманову и стала причиной появления заявления СГБ Грузии и начала расследования.

Грузинский политолог Гела Васадзе, комментируя для # заявление СГБ, отметил, что в нем отсутствует какая-либо конкретика.

«В заявлении не было озвучено чего и кого это касается. Заявление без адресата порождает ещё больше вопросов. Или надо говорить всё или ничего. Посмотрим, кого обвинит СГБ по этому делу»,- сказал он.

В то же время, Васадзе заметил, что кейс с памятником Нариманову очень интересный:

«Почему была выбрана именно эта весьма спорная фигура? Ведь хорошо известно, что в Грузии ко всем большевикам относятся плохо, независимо от их национальности.

А ведь недостатка в ярких исторических фигурах точно не было. Грузия была колыбелью очень многих ярких представителей азербайджанской интеллигенции, начиная от Мирзы Фатали Ахундова. До сих пор нет памятника 300-м борчалинцам, героически защищавшим Тбилиси во время нашествия Ага Мохамед хана. История наших народов знает немало имен, которые необходимо увековечить.

Но мы имеем то, что имеем, причем только очень наивные люди могут предполагать, что данный памятник поставлен без разрешения центральных властей. Есть повод серьезно задуматься над этим, ровно так же, как есть повод задуматься над тем, кому это выгодно. Все эти события странным образом совпали с антизападными заявлениями некоторых наших политиков и шумом вокруг лаборатории Лугара, куда российская сторона категорически отказалась пускать своих экспертов вместе с экспертами других стран и требует исключительно двусторонний формат визитов. Так что, я думаю, нам есть над чем подумать».

Подумать, действительно, есть над чем. Как обществу, так и политикам. И судя по всему, вряд ли удастся быстро и легко разрулить ситуацию в Квемо-Картли. Если заявление СГБ на самом деле связано с ситуацией вокруг памятника Нариману Нариманову, то, вероятно, стоит ждать продолжения. Будем следить за развитием событий.