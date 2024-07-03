А вы знали, что каждый перл, который слетает из уст азербайджанского чиновника, почти готовый сюжет для юмористического номера любой команды КВН. Вне зависимости от того, какую страну она представляет.

В советское время издавался журнал «Крокодил», в котором в сатирической форме критиковались все издержки советской системы управления государством. А наиболее острые заметки печатались в рубрике «Нарочно не придумаешь». Своего рода сборник глупостей.

Так вот, я хочу поздравить заведующего отделом здоровья животных Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), главного государственного ветеринарного инспектора Галиба Абдулалиева.

Он впервые в истории человечества совершил невероятное: своим «глубокомысленным» и, главное, «мудрым» замечанием умудрился «телепортироваться» в прошлое и занять «задним числом» почетное место в рубрике «Нарочно не придумаешь».

Итак, Галиб Абдулалиев вполне серьезно заявляет, что география Азербайджана неблагоприятна для распространения бешенства.

Он отметил, что работа, проводимая по борьбе с бешенством среди животных, продолжается.

«Как и в случае с другими заболеваниями, география Азербайджана неблагоприятна для распространения этого заболевания.

В последние два года с вертолетов проводится вакцинация диких животных, а также бродячих собак, являющихся разносчиками бешенства», — сказал Абдулалиев.

Ну что, ж благая весть от глубокоуважаемого чиновника не может не радовать.

Но вот вопрос, который не может нас не беспокоить: а с животными, которые являются переносчиками вируса бешенства, инструкция сверху была согласована? Ведь бродячие собаки могут быть и не в курсе того, что «география Азербайджана неблагоприятна для распространения этого заболевания». Что с бродячих собак взять? Они ведь не понимают человеческого языка, а чиновничьего — тем паче.

Но есть еще одна проблема. Переносчиками вируса бешенства могут быть не только бродячие собаки, но и крысы, и даже безобидные кролики.

Следовательно, переговоры с распространителями заразы должны проходить в расширенном составе. В конце концов, если с армянами удалось договориться по вопросу делимитации и демаркации участка границы в Газахском направлении, то и с собаками, и крысами будет налажен конструктивный диалог.

Что же касается задействования вертолетов в решении проблемы, которая, вроде бы, существуют в Азербайджане, отметим: Попасть в собак намного легче, чем в крыс. А может, все же задействуем «Байрактары»? Ведь речь идет о национальной безопасности, угроза которой существует лишь на бумаге…