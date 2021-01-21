КС Молдовы назвал неконституционным закон дававший привилегированный статус русскому языку

Конституционные судьи постановили, что русский язык не будет иметь статуса языка межнационального общения на территории Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС.

Конституционный суд сегодня объявил неконституционным закон о функционировании языков на территории Республики Молдова с поправками, внесенными парламентом на заседании 16 декабря 2020 года. Поправки к этому закону придали привилегированный статус русскому языку, который стал языком межнационального общения.

Закон предусматривал, среди прочего, что все официальные документы и названия государственных учреждений должны быть переведены на русский язык, а власти должны будут давать ответы на запросы на русском языке на том же языке. При необходимости судебные процессы или слушания также будут проводиться на русском языке.

Во время сегодняшнего заседания КС к учреждению пришли две группы граждан, одновременно организовавших акции протеста. Одна часть протестующих поддерживала отмену закона, другая — поддерживала статус русского языка в качестве языка межнационального общения.