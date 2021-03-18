Крымские татары исполнили «Балладу о Чанаккале»

Группа молодежи из числа крымских татар, проживающих в Украине, исполнила «Балладу о Чанаккале» в честь 18 марта – Дня памяти павших героев и 106-й годовщины победы в битве при Чанаккале.

Баллада была исполнена по инициативе Ассоциации крымской семьи хором данной структуры под руководством Ахтема Сейтаблаева.

Глава ассоциации Анифа Куртсейтова рассказала агентству «Анадолу», что память о битве при Чанаккале важна для крымских татар. По ее словам, проект был реализован за счет собственных средств ассоциации.

«Турция важна для крымских татар. Мы и наши дети очень любим Турцию и турецкий народ. В этой связи проект имел для нас огромное значение. Это наш подарок всему турецкому народу», — сказала она.

Посольство Турции в Киеве поделилось видеороликом в своем Twitter и выразило слова благодарности организаторам и участникам проекта.