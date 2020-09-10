Крупный пожар произошел в порту Бейрута

На одном из складов морского порта ливанской столицы в четверг произошел крупный пожар, сообщает Агентство Анадолу.

К тушению огня в районе порта Бейрута привлечены пожарные расчеты.

Причина возгорания пока неизвестна.

В порту ливанской столицы уже больше месяца продолжаются работы по зачистке завалов и поиску тел погибших. В результате мощного взрыва 4 августа здесь погиб 191 человек, пострадали более шести тысяч.

Президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на складе в порту хранились 2 750 тонн взрывоопасного нитрата аммония.