Самолеты крупнейшего в России грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» полностью остановили полеты, сообщила в четверг, 17 марта газета «Коммерсант». Как отмечает издание, это связано с тем, что европейские регуляторы запретили деятельность двух европейских компаний, входящих в группу «Волга-Днепр» и основанных гражданином РФ Алексеем Исайкиным.

По сведениям «Коммерсанта», авиарегуляторы Великобритании и Германии запретили деятельность британской CargoLogicAir и немецкой CargoLogic Germany еще 10 марта. Основанием для запрета стало российское гражданство Исайкина. Самолеты российских компаний группы «Волга-Днепр» также не летают уже несколько дней из-за сложностей с их перестрахованием.

По данным Росавиации, только в январе «Волга-Днепр» занимала 47% российского рынка авиационных грузоперевозок. Самолеты группы совершали несколько десятков рейсов ежедневно.