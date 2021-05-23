Компания Newport Wafer Fab, владеющая крупнейшим в Великобритании предприятием по производству микрочипов, может оказаться под контролем акционеров из Китая. Как сообщила в воскресенье газета Sunday Times, руководство компании предупредило об этом правительство Соединенного Королевства.

«Нам известно о возможности перехода контроля над Newport Wafer Fab (NWF) к компании Nexperia, и правительство находилось в тесном контакте с NWF на всех этапах развития ситуации, — говорится в комментарии, который изданию дал официальный представитель британского кабмина. — В настоящий момент правительство Соединенного Королевства не считает вмешательство целесообразным, однако продолжает пристально следить за развитием событий и без колебаний использует имеющиеся у него возможности, если ситуация изменится».

Голландская компания Nexperia, которую в 2019 году приобрел китайский производитель электроники Wingtech, является вторым по величине пакета акционером Newport Wafer Fab. Ранее NWF сообщила о том, что в ее совете директоров были произведены перестановки по инициативе Nexperia, которая может продолжить попытки усилить свое влияние. Как пишет Sunday Times, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Кваси Квартенг отказался вмешиваться в ситуацию, которая, по его словам, не создает угрозы национальной безопасности. Такой подход вызвал критику со стороны главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тома Тугендхата, напомнившего о стратегической важности полупроводниковой промышленности.(ТАСС)