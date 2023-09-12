Роскошное круизное судно Ocean Explorer село на мель у восточных берегов Гренландии. При этом ближайший корабль сможет прийти на помощь лайнеру только через несколько дней, передает Reuters со ссылкой на Объединенное арктическое командование (JAC) Вооруженных сил Дании.

Инцидент произошел 11 сентября на территории национального парка, расположенного примерно в 1,4 тыс. км к северо-востоку от столицы Гренландии — города Нуук. При этом на борту корабля находятся 206 человек, уточнило агентство.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. В то же время руководитель оперативного отдела JAC Брайан Дженсен предупредил, что погодные условия в районе аварии могут оказаться неблагоприятными.

«Однако в данной конкретной ситуации мы не видим никакой непосредственной опасности для жизней людей или окружающей среды», — уточнил он.

Также в Объединенном арктическом командовании добавили, что на момент инцидента ближайшее к Ocean Explorer судно находилось в 1,2 тыс. морских миль от него. Это означает, что корабль сможет добраться до круизного лайнера не раньше утра 15 сентября по местному времени.