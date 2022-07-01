Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в России, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что за последние четыре месяца интенсивность эпидемического процесса в России снизилась более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии. При этом почти все подтвержденные случаи заражения коронавирусом (93%) протекают в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно.

Однако в ведомстве предупредили, что ситуация остается на «строгом контроле», и в случае ее ухудшения ограничения вернут.

Между тем в Кремле решили сохранить режим повышенной предосторожности в связи с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас даже масочный режим пока не отменен. Меры понятны и объяснимы», — сказал он.

30 июня Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Он не стал соблюдать с ним ковид-дистанцию, хотя до этого предпочитал вести переговоры с иностранными лидерами за длинным столом. Путин не побоялся сесть рядом с Видодо несмотря на то, что накануне индонезиец встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. (moscowtimes.ru)