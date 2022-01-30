Экс-министр юстиции Франции Кристиан Тобира победила на так называемых предварительных народных выборах среди левых кандидатов на пост президента страны. Итоги голосования в прямом эфире объявили организаторы голосования на своем YouTube-канале.

«По итогам подсчета голосов было определено, что первое место заняла Кристиан Тобира», — объявила представитель организаторов голосования Клара Жерар-Родригез. Второе место занял кандидат от партии «Европа — Экология — Зеленые» Янник Жадо, третье — лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Всего на выборах было семь кандидатов: на четвертой строчке рейтинга расположился евродепутат Пьер Ларрутюру, на пятом — мэр Парижа Анн Идальго, на шестом — левая активистка Шарлотт Маршандиз, на седьмом — молодой политолог Анна Агеб-Портери.

Жерар-Родригез не уточнила, сколько голосов было отдано за каждого из кандидатов. Всего в голосовании приняли участие 392,7 тыс. избирателей, что составило 84,1% от числа зарегистрированных участников «праймериз».

Целью народного предварительного голосования было определение наиболее популярного кандидата от левых сил. Однако еще до начала этого голосования три ведущих кандидата от левых, а именно Меланшон, Жадо и Идальго, заявили, что не признают результаты этих выборов и выступают против этой инициативы. Тем не менее их кандидатуры были включены в список для голосования на основе опросов общественного мнения. Тобира же изначально выступала за проведение подобных праймериз и заявляла, что подчинится итогам народного волеизъявления, если не одержит победу. (ТАСС)