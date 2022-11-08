Бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, которого ранее власти США обвинили во вмешательстве в американские выборы, ответил на эти сообщения.

Предприниматель ответил, по его мнению, «очень тонко, деликатно», попросив прощения за определённую двусмысленность. «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться», — говорится в ответе.

В письменном заявлении компании Пригожина «Конкорд» содержится его ответ на утверждения в прессе о том, что он пытался вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся во вторник, 8 ноября, в США.

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определённую двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», — такими словами завершил свой комментарий Пригожин.

29 сентября российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «кремлевским поваром», впервые признал, что основал ЧВК «Вагнер» 1 мая 2014 года из-за конфликта на Донбассе. (Агентство Анадолу)