Кремль хочет, чтобы в странах вокруг России был бардак и хаос — эксперты о соглашении между ЕС и Арменией

Появилась весьма любопытная новость, возможно, способная стать дополнительным раздражающим фактором для России в отношениях с Арменией. 11 февраля завершился процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом, длившийся около трех лет.

Документ вступит в полную силу с 1 марта этого года, сообщает МИД Армении.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано еще при предыдущих армянских властях, 24 ноября 2017 года. Оно, по сути, заменило Соглашение об ассоциации с ЕС, от подписания которого армянская сторона отказалась в 2013 году, сразу после чего вступила в инициированный Россией Таможенный союз.

Сейчас официальный Ереван, касаясь завершения процесса ратификации, заявляет, что соглашение выводит двусторонние отношения между Республикой Армения и Европейским Союзом на новый уровень партнерства, регулирует диалог в политической и экономической сферах, а также отраслевое сотрудничество и торговые отношения.

Интересно, позволит ли вообще Москва Пашиняну, несмотря на всю его прозападность, осуществить на практике хоть какие-то из пунктов этого крупного соглашения в полной мере? Или после проигрыша во Второй Карабахской войне Армения уже основательно и бесповоротно попала в поле влияния Кремля, завязла в пророссийской ловушке?

Эти варианты прокомментировали # известные российские эксперты.

Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги:

— На мой взгляд, говорить об окончательности и бесповоротности ориентации Еревана на Москву преждевременно. Соперничество между Москвой и Западом за влияние в Армении, скорее всего, продолжится.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я уверен в том, что власти Армении смогут реализовать CEPA в полной форме, так как для Армении, как и для Грузии и других стран, которые стремятся быть открытыми, единственный путь этого добиться — сотрудничество и сближение с демократическими странами.

Хочет ли Кремль, чтобы у Армении получилось? Конечно же, не хочет. Кремль хочет, чтобы в странах вокруг России был бардак и хаос, чтобы и дальше выстраивать свои коррупционные связи и манипулировать обществами. Пособники Кремля в продвижении хаоса и диктатуры, конечно, будут стараться и дальше сопротивляться любым попыткам развития Армении, будут называть всех, кто хочет для Армении процветания и открытости, врагами и требовать их отставки. Но решают в Армении люди, а не пособники. Их попытка свергнуть власти после войны уже не удалась, потому что люди не хотят назад, они хотят вперед, а с политикой исключительно ориентированной на Кремль никакого «вперед» быть не может. Да, Армении сейчас очень сложно и кто одержит верх — неизвестно, но в итоге победит народ, а все сопереживающие постараются ему в этом помочь.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Важный вопрос, насколько сам Евросоюз в ситуации пандемии и экономического кризиса готов вкладываться в отношения с Арменией? Конечно, было бы очень большим упрощением считать, что ЕС сейчас сосредоточится только на внутренних проблемах. Например, в декабре 2020 года было заявлено о намерении Евросоюза выделить Армении 24 миллиона евро для мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С возможностями по либерализации визового режима все сложнее. «Перспективы начала диалога» в этом направлении обсуждал с представителями Еврокомиссии глава МИД Армении Ара Айвазян в ходе визита в Брюссель в декабре 2020 года. Теоретически шаги в этом направлении возможны и в период пандемии. Например, хотя соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС было подписано еще в январе 2020 года, ратифицировались они уже весной того же года, на пике пандемии. Впрочем, не будем забывать о силе инерции – все-таки соответствующие переговоры между Брюсселем и Минском до этого велись около 5 лет. Если шаги в той же сфере в отношениях Армения-ЕС возможны сейчас, то скорее максимально необязывающие со стороны Евросоюза, именно по причине «коронавирусной» повестки.

При этом контакты по линии Ереван-Брюссель, конечно, будут продолжаться, в том числе, по внутриполитическим причинам, значимым для Никола Пашиняна – правительству Армении сейчас важны любые позитивные новости.